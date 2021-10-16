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16 октября отмечается Всемирный день продовольствия и здорового питания

16 октября отмечается Всемирный день продовольствия и здорового питания

Киев  •  УНН

 • 41534 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Сегодня, 16 октября, в мире отмечают день анестезиолога, Всемирный день продовольствия и Всемирный день здорового питания, а в Украине - дeнь работников целлюлозно-бумажной промышленности. В свою очередь, верующие чтят память Дионисия Ареопагита, пишет УНН.

Всемирный день анестезиолога

В этот день 16 октября 1846 года, зубной врач Мортон, провел операцию под эфирным наркозом. Это произошло в Массачусетском общем госпитале, клинической базе Гарвардской медицинской школы. Прежде всего анестезиология распространилась на больных, получавших различные оперативные вмешательства (хирургия и ее ответвления).

Всемирная федерация анестезиологических союзов (англ. World Federation of Societies of Anaesthesioloigsts, WFSA) вместе с более 134 союзами, представляющие анестезиологов более 150 стран, отмечает этот день ежегодно. По данным WFSA в 70 странах количество анестезиологов меньше 5 на 100 тыс. Населения. Соответственно для достижения этой минимально необходимой плотности целом по миру в настоящее время необходимо более 136 000 врачей-анестезиологов.

День работников целлюлозно-бумажной промышленности

Праздник установлен в Украине “... в поддержку инициативы работников целлюлозно-бумажной промышленности Украины ...” согласно Указу Президента Украины “О Дне работников целлюлозно-бумажной промышленности” от 1 октября 2008 № 885/2008.

С возобновлением Дня работников целлюлозно-бумажной промышленности День работника леса перестал быть профессиональным праздником, в частности, работников целлюлозно-бумажной промышленности (оставшись праздником работников лесного хозяйства, лесной, деревообрабатывающей промышленности).

Всемирный день продовольствия

Всемирный день продовольствия — день, который 1979 установила Конференция ФАО (под таким сокращением известна Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН). Отмечается ежегодно 16 октября, поскольку ФАО была основана 16 октября 1945.

Целью Всемирного дня продовольствия определено повышение уровня осведомленности населения в отношении мировой продовольственной проблемы и укрепление солидарности в борьбе с голодом, недоеданием и нищетой.

Всемирный день здорового питания

Сегодня говорить о здоровом питании модно не только в женской среде, но и в мужском. Все больше наших современников отходят от прежних таких модных еще совсем недавно всевозможных диет и обращают внимание на здоровое питание. Ведь здоровое питание — это не только хорошее самочувствие и избавления от многих недугов, крепкая нервная система и нормализация веса, но и любовь, и уважение к себе, это стремление к здоровому и долгой жизни.

Итак, “здоровое питание”, это не что иное, как сбалансированное потребление белков, углеводов, жиров, витаминов и микроэлементов с учетом суточной физиологической потребности человека в пищевых и биоактивных веществах.

Вся наша жизнь подчиняется определенным законам. Питание неотъемлемая часть нашей жизни, а значит вполне естественно, что существуют законы, регулирующие правильное питание.

Религиозные праздники

16 октября православная церковь чтит память святого Дионисия Ареопагита, который жил в Афинах в 1 веке.

Согласно преданию, Дионисий был учеником апостола Павла и первым епископом своего города. 95 года папа Климент отправил святителя в Галлию проповедовать христианство. Через год Дионисий погиб от рук язычников. Святому приписывают несколько произведений, которые стали известны в 5 веке под названием “Ареопагитики”. Считается, что они оказали большое влияние на развитие христианской философии.

В субботу, 16 октября, именины отмечают владельцы таких имен: Амвросия, Дениса, Герарда, Павла, Петра и Фирантины.

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