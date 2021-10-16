В Украине 15 областей соответствуют "оранжевой" зоне карантина - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. В Украине 15 областей из-за высокого уровня госпитализаций с COVID-19, загруженности коек с кислородом и повышенного коэффициента выявления случаев инфицирования отвечают "оранжевой" зоне эпидемической опасности. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.
Детали
По данным Минздрава, по состоянию на 16 октября, "оранжевой" отвечают:
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- Волынская,
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- Днепропетровская,
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- Донецкая,
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- Житомирская,
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- Запорожская,
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- Луганская,
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- Львовская,
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- Николаевская,
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- Одесская,
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- Сумская,
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- Харьковская,
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- Хмельницкая,
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- Черкасская.
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- Черновицкая,
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- Черниговская.
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Отметим, что Киев остается в "желтой" зоне. А Херсонская область - в "красной" зоне.
Дополнение
В Украине зафиксировано уже 2,623 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 15 октября, - 12 900, что меньше, чем в предыдущие сутки. Госпитализировано за сутки при этом 2,8 тысячи человек, что значительно меньше показателя днем ранее.