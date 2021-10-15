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Відсьогодні Херсонська область перейшла у "червону зону"

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КИЇВ. 15 жовтня. УНН. З п’ятниці, 15 жовтня, Херсонська область увійшла до “червоного” рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Про це раніше написав у Telegram-каналі міністр кабінету міністрів України Олег Немчінов, передає УНН.

Деталі

Немчінов повідомив, що 12 жовтня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Цитата

“За результатами Державна комісія вирішила встановити: з 00 години 00 хвилин 15 жовтня 2021 року „червоний“ рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Херсонської області, та застосувати на території Херсонської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для „червоного“ рівня епідемічної небезпеки”, — повідомив Немчінов.\

Доповнення

Як повідомляв заступник міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, у Херсонській області останніми днями по індикаторних показниках спостерігається перевищення ознак епідемічної небезпеки, що дало підстави для запровадження “червоного” рівня. Зокрема, перевищення фіксують по кількості госпіталізованих пацієнтів протягом останніх семи днів.

За даними МОЗ, зокрема, при запровадженні “червоного” рівня епідемічної небезпеки забороняється:

  • робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки і замовлень навинос,
  • робота ТРЦ й інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо,
  • робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл,
  • робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,
  • проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,
  • робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Нагадаємо

На Херсонщині за 14 жовтня зафіксовано 709 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 1 556 людей.

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