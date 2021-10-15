С сегодняшнего дня Херсонская область перешла в "красную зону"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. С пятницы, 15 октября, Херсонская область вошла в "красного" уровня эпидемической опасности распространения COVID-19. Об этом ранее написал в Telegram-канале министр кабинета министров Украины Олег Немчинов, передает УНН.
Детали
Немчинов сообщил, что 12 октября состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Цитата
“По результатам Государственная комиссия решила установить: с 00 часов 00 минут 15 октября 2021 „красный“ уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Херсонской области, и применить на территории Херсонской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для „красного“ уровня эпидемической опасности”, — сообщил Немчинов.
Дополнение
Как сообщал заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, в Херсонской области в последние дни по индикаторных показателях наблюдается превышение признаков эпидемической опасности, дало основания для введения “красного” уровня. В частности, превышение фиксируют по количеству госпитализированных пациентов в течение последних семи дней.
По данным Минздрава, в частности, при введении “красного” уровня эпидемической опасности запрещается:
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- работа общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос,
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- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.д.,
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- работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ,
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- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
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- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,
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- работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.
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Напомним
На Херсонщине за 14 октября зафиксировано 709 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1556 человек.