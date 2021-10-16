В Україні 15 областей відповідають "помаранчевій" зоні карантину - МОЗ

Деталі

За даними МОЗ, станом на 16 жовтня, “помаранчевій” відповідають:



Волинська



Дніпропетровська,



Донецька,



Житомирська,



Запорізька,



Луганська,



Львівська,



Миколаївська,



Одеська,



Сумська,



Харківська,



Хмельницька,



Черкаська.



Чернівецька,



Чернігівська.



Відзначимо, що Київ залишається у “жовтій” зоні. А Херсонська область - у “червоній" зоні.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 2,623 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 15 жовтня, — 12,9 тисячі, менше, ніж попередньої доби. Госпіталізовано за добу при цьому 2,8 тисячі осіб, що значно менше показника днем раніше.