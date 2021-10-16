В Україні 15 областей відповідають "помаранчевій" зоні карантину - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. В Україні 15 областей через високий рівень госпіталізацій із COVID-19, завантаженість ліжок із киснем і підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування відповідають “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, повідомляє УНН.
Деталі
За даними МОЗ, станом на 16 жовтня, “помаранчевій” відповідають:
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- Волинська
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- Дніпропетровська,
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- Донецька,
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- Житомирська,
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- Запорізька,
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- Луганська,
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- Львівська,
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- Миколаївська,
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- Одеська,
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- Сумська,
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- Харківська,
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- Хмельницька,
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- Черкаська.
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- Чернівецька,
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- Чернігівська.
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Відзначимо, що Київ залишається у “жовтій” зоні. А Херсонська область - у “червоній" зоні.
Доповнення
В Україні зафіксовано вже 2,623 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 15 жовтня, — 12,9 тисячі, менше, ніж попередньої доби. Госпіталізовано за добу при цьому 2,8 тисячі осіб, що значно менше показника днем раніше.