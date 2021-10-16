В Техасе добиваются ограничений для трансгендеров играть в школьных спортивных командах

КИЕВ. 16 октября. УНН. Сенат штата Техас в США принял в пятницу вечером законодательство, обязывающее трансгендерных спортсменов государственных школ соревноваться в командах, которые соответствуют их полу при рождении, а не полу, с которым они себя идентифицируют. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CBS News.