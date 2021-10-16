В Техасе добиваются ограничений для трансгендеров играть в школьных спортивных командах
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Сенат штата Техас в США принял в пятницу вечером законодательство, обязывающее трансгендерных спортсменов государственных школ соревноваться в командах, которые соответствуют их полу при рождении, а не полу, с которым они себя идентифицируют. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CBS News.
Детали
Спорный законопроект, который был принят Палатой представителей Техаса в четверг, теперь будет направлен на рассмотрение губернатора Грега Эбботта, если Палата одобрит поправку о терминологии в законе.
Спортсменам-трансгендерам-мужчинам будет разрешено играть в мужских командах только в том случае, если для этого вида спорта нет других вариантов.
Сторонники законопроекта утверждают, что трансгендерные женщины будут иметь несправедливое конкурентное преимущество над спортсменами, которые были биологически женщинами при рождении. Но критики заявляют, что законодательство нацелено на и дискриминирует трансгендеров.
Добавим
В Техасе 2 сентября вступил в силу практически полный запрет на аборты. Закон запрещает проводить аборты после шестой недели беременности, то есть с момента, когда у плода проявляют сердцебиение. Суд временно блокировал действие закона.
По данным правозащитных организаций, 85-90% женщин делают аборты после шестой недели, ведь ранее большинство из них еще не знает о своей беременности.