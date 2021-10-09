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Суд у Техасі знову відновив дію закону про заборону абортів

Суд у Техасі знову відновив дію закону про заборону абортів

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Апеляційний суд П'ятого округу США задовольнив прохання генерального прокурора штату Техас Кена Пакстона про скасування судового рішення, який призупинив застосування нового закону про аборти в Техасі. Про це УНН повідомляє з посиланням на BBC.

Деталі

Так, суд тимчасово відновив майже повну заборону на аборти в Техасі, що дозволить судам штату приймати позови відповідно до закону, що викликав протести по всій країні.

Законом забороняється переривання вагітності після шостого тижня і не робиться виключень для випадків, пов'язаних зі згвалтуванням або інцестом.

Закон дозволяє будь-якій людині подати в суд на того, хто зробив або допоміг зробити аборт після виявлення серцевої діяльності плода. Рішення апеляційної інстанції дозволить судам штату Техас продовжувати приймати подібні позови.

Додамо

7 жовтня повідомлялося, що федеральний суддя тимчасово заблокував дію повної заборони абортів у Техасі. На думку судді, закон про заборону абортів є "безпрецедентною і агресивною схемою", яка позбавляє конституційного права.

Контекст

Практично повна заборона на аборти набула чинності в другому за чисельністю населення американському штаті 2 вересня. Закон забороняє проводити аборти після шостого тижня вагітності, тобто з моменту, коли у плода виявляють серцебиття. За даними правозахисних організацій, 85-90% жінок роблять аборти після шостого тижня, адже раніше більшість з них ще не знає про свою вагітність.

Тоді президент США Джо Байден розкритикував "Акт про серцебиття", який практично повністю забороняє аборти в штаті Техас.

1 жовтня адміністрація Байдена закликала суддю скасувати майже повну заборону абортів.

На початку жовтня жителі 50 штатів США вийшли на мітинг проти заборони абортів.

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