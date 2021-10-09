Суд в Техасе снова восстановил действие закона о запрете абортов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Апелляционный суд Пятого округа США удовлетворил просьбу генерального прокурора штата Техас Кена Пакстона об отмене судебного решения, приостановившего применение нового закона об абортах в Техасе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BBC.
Детали
Так, суд временно восстановил почти полный запрет на аборты в Техасе, что позволит судам штата принимать иски в соответствии с законом, вызвавшем протесты по всей стране.
Законом запрещается прерывание беременности после шестой недели и не делается исключений для случаев, связанных с изнасилованием или инцестом.
Закон позволяет любому человеку подать в суд на того, кто сделал или помог сделать аборт после обнаружения сердечной деятельности плода. Решение апелляционной инстанции позволит судам штата Техас продолжать принимать подобные иски.
Добавим
7 октября сообщалось, что федеральный судья временно заблокировал действие полного запрета абортов в Техасе. По мнению судьи, закон о запрете абортов является “беспрецедентной и агрессивной схемой”, которая лишает конституционного права.
Контекст
Практически полный запрет на аборты вступил в силу во втором по численности населения американском штате 2 сентября. Закон запрещает проводить аборты после шестой недели беременности, то есть с момента, когда у плода проявляют сердцебиение. По данным правозащитных организаций, 85-90% женщин делают аборты после шестой недели, так как ранее большинство из них еще не знает о своей беременности.
Тогда президент США Джо Байден раскритиковал "Акт о сердцебиении", который практически полностью запрещает аборты в штате Техас.
1 октября администрация Байдена призвала судью отменить почти полный запрет абортов.
В начале октября жители 50 штатов США вышли на митинг против запрета абортов.