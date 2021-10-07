Суд в Техасе остановил действие закона о запрете абортов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Федеральный судья временно заблокировал действие полного запрета абортов в Техасе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Texas Tribune.
Детали
Закон о запрете прерывания беременности в Техасе вступил в силу 1 сентября. Согласно ему, врачам запрещено делать аборты, когда у плода уже есть сердцебиение. В основном это происходит до того, как женщины узнают, что они беременны.
Судья Питман назвал закон о запрете абортов “беспрецедентной и агрессивной схемой”, которая лишает конституционного права.
“С тех пор как закон вступил в силу, женщинам незаконно запретили осуществлять контроль над своей жизнью в соответствии с Конституцией”, — заявил судья.
По словам заместителя директора проекта репродуктивной свободы Бриджит Амири, несмотря на то, что решение суда облегчило ситуацию, угроза запрета на аборты в Техасе все еще есть. По ее мнению, политики, стоящие за этим законом, не остановятся, пока не запретят аборты полностью.
Сообщается, что сторонники закона уже подали апелляцию по блокированию и будут добиваться срочного приостановления действия приказа Питмана в Апелляционном суде 5-го округа, который известен как самый консервативний апелляционный суд страны.
В центре репродуктивных прав заявили, что клиники и врачи “надеются восстановить полный спектр услуг по прерыванию беременности”. В организации признают, что приказ о блокировании закона временный, но “критически важный первый шаг”.
“Мы надеемся на то, что постановление суда о блокировании закона позволит быстрее восстановить в Техасе предоставления услуг по прерыванию беременности. Службы планирования семьи по всей стране сообщили, что обслуживают техасских пациентов, которые убитые горем и разъяренные тем, что им пришлось уехать из дома, чтобы получить необходимую медицинскую помощь — часто за большие деньги”, — заявила президент Федерации планирования семьи Америки Алексис МакГилл Джонсон.
Напомним
В начале октября жители 50 штатов США вышли на митинг против запрета абортов.
Администрация президента Джо Байдена в пятницу, 1 октября, призвала судью отменить почти полный запрет абортов.