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Адміністрація Байдена просить суддю скасувати суворий закон про аборти в Техасі

Адміністрація Байдена просить суддю скасувати суворий закон про аборти в Техасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Адміністрація президента Джо Байдена у п'ятницю закликала суддю анулювати майже повну заборону абортів, запроваджену Техасом - найсуворіший такий закон у країні. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Верховний суд США 1 вересня дозволив закону, підтриманому республіканцями, набути чинності, навіть якщо судові розгляди щодо його законності тривають у судах нижчих інстанцій. Через вісім днів Міністерство юстиції США подало до суду на федеральний суд, намагаючись визнати його недійсним.

Під час слухань у столиці Техасу, Остіні, юристи Департаменту юстиції попросили окружного суддю США Роберта Пітмана тимчасово заблокувати закон, заявивши, що республіканський законодавчий орган штату і губернатор прийняли його, відкрито порушуючи Конституцію.

Цитата

"Немає жодного сумніву за обов'язковими конституційними прецедентами, що штат не може заборонити аборти на протязі шести тижнів. Техас знав це, але все одно вимагав заборони на 6 тижнів. Тож цей штат вдався до безпрецедентної схеми правосуддя з нагляду", - сказав провідний адвокат Департаменту юстиції у цій справі Брайан Неттер.

Доповнення

Техаський закон забороняє аборти, починаючи з шести тижнів вагітності, коли багато жінок можуть не усвідомлювати, що вони вагітні. Близько 85% до 90% абортів робиться після шести тижнів. Техас не є винятком у випадках зґвалтування та інцесту.

Він також дозволяє звичайним громадянам виконувати заборону, винагороджуючи їх щонайменше 10 000 доларів США, якщо вони успішно подадуть до суду на всіх, хто допоміг зробити аборт після виявлення серцевої діяльності плода.

З моменту набрання чинності законом Техасу чотири клініки абортів «Здоров'я всієї жінки» по всьому штату повідомили, що відвідування пацієнтів різко впали, а деякі співробітники звільнилися. На додаток до порушення конституційних прав жінок на здійснення аборту, Міністерство юстиції стверджувало, що закон також перешкоджає можливості федерального уряду пропонувати послуги, пов'язані з абортами.

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Нагадаємо

Республіканський депутат Флориди подав законопроект, який заборонить аборти після шести-восьми тижнів вагітності і дасть змогу громадянам подавати в суд на лікарів, які роблять таку процедуру

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