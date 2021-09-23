Слідом за Техасом: у Флориді внесли законопроект про заборону абортів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Республіканський депутат Флориди подав законопроект, який заборонить аборти після шести-восьми тижнів вагітності і дасть змогу громадянам подавати в суд на лікарів, які роблять таку процедуру. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
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Законопроект представника штату Флорида Вебстера Барнабі, який внесли на розгляд в законодавчий орган, аналогічний закону Техасу, тому що також забороняє аборти на терміні від шести до восьми тижнів вагітності, коли в ембріона з’являється серцебиття. Окрім того, закон даватиме змогу противникам абортів подавати в суд на лікарів на 10 тис. доларів за переривання вагітності.
Закон Техасу суворіший, згідно з ним немає винятків для зґвалтування, інцестів і він дає змогу подавати позови проти будь-кого, хто допомагає жінці зробити аборт, наприклад, водіїв таксі або друзів, які можуть підвезти її до будинку.
Законопроект Флориди робить винятки для випадків згвалтування, інцесту та невідкладної медичної допомоги, коли є загроза життю жінки.
Закон Техасу і закон Флориди щодо заборони абортів — єдині за останні десятиліття з боку республіканської влади.
Додамо, що законопроект Флориди засудили прихильники репродуктивних прав.
“Це версія законопроекту штату Техас від штату Флорида, і вона огидна”, — заявила представниця штату Флорида, демократ Анна В. Ескамані.
Нагадаємо
Закон Техасу, який забороняє переривання вагітності, набув чинності 1 вересня. Це була перемога консерваторів, які давно прагнули обмежити доступ до абортів в Сполучених Штатах.
Демократи, зокрема президент Джо Байден, висловили обурення, а міністерство юстиції Байдена оскаржило закон Техасу у федеральному суді.