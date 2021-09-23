Следом за Техасом: во Флориде внесли законопроект о запрете абортов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Республиканский депутат Флориды подал законопроект, который запретит аборты после шести-восьми недель беременности и позволит гражданам подавать в суд на врачей, которые делают такую процедуру. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Законопроект представителя штата Флорида Вебстера Барнаби, который внесли на рассмотрение в законодательный орган, аналогичный закону Техаса, потому что также запрещает аборты на сроке от шести до восьми недель беременности, когда у эмбриона появляется сердцебиение. Кроме того, закон будет давать возможность противникам абортов подавать в суд на врачей на 10 тыс. долларов за прерывание беременности.
Закон Техаса более строгий, согласно ему нет исключений для изнасилования, инцестов и он позволяет подавать иски против любого, кто помогает женщине сделать аборт, например, водителей такси или друзей, которые могут подвезти ее до дома.
Законопроект Флориды делает исключения для случаев изнасилования, инцеста и неотложной медицинской помощи, когда есть угроза жизни женщины.
Закон Техаса и закон Флориды о запрете абортов — единственные за последние десятилетия со стороны республиканской власти.
Добавим, что законопроект Флориды осудили сторонники репродуктивных прав.
“Это версия законопроекта штата Техас от штата Флорида, и она отвратительна”, — заявила представительница штата Флорида, демократ Анна В. Ескамани.
Напомним
Закон Техаса, запрещающий прерывание беременности, вступил в силу 1 сентября. Это была победа консерваторов, которые давно стремились ограничить доступ к абортам в Соединенных Штатах.
Демократы, в частности президент Джо Байден, выразили возмущение, а министерство юстиции Байдена обжаловало закон Техаса в федеральном суде.