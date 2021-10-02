Администрация Байдена просит судью отменить суровый закон об абортах в Техасе
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Администрация президента Джо Байдена в пятницу призвала судью аннулировать почти полный запрет абортов, введенную Техасом - строгий такой закон в стране. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Верховный суд США 1 сентября позволил закона, поддержанному республиканцами, вступить в силу, даже если судебные разбирательства относительно его законности продолжаются в судах низших инстанций. Через восемь дней Министерство юстиции США подало в суд на федеральный суд, пытаясь признать его недействительным.
Во время слушаний в столице Техаса, Остине, юристы Департамента юстиции попросили окружного судью США Роберта Питмана временно заблокировать закон, заявив, что республиканский законодательный орган штата и губернатор приняли его, открыто нарушая Конституцию.
Цитата
"Нет никакого сомнения по обязательным конституционным прецедентами, что штат не может запретить аборты в течение шести недель. Техас знал это, но все равно требовал запрета на 6 недель. Поэтому этот штат обратился к беспрецедентной схемы правосудия по надзору", - сказал ведущий адвокат Департамента юстиции в этом деле Брайан Неттер.
Дополнение
Техасский закон запрещает аборты, начиная с шести недель беременности, когда многие женщины могут не осознавать, что они беременны. Около 85% до 90% абортов делается после шести недель. Техас не является исключением в случаях изнасилования и инцеста.
Он также позволяет обычным гражданам выполнять запрет, вознаграждая их по меньшей мере 10 000 долларов США, если они успешно подадут в суд на всех, кто помог сделать аборт после обнаружения сердечной деятельности плода.
С момента вступления в силу закона Техаса четыре клиники абортов «Здоровье всей женщины» по всему штату сообщили, что посещение пациентов резко упали, а некоторые сотрудники уволились. В дополнение к нарушению конституционных прав женщин на осуществление аборта, Министерство юстиции утверждало, что закон также препятствует возможности федерального правительства предлагать услуги, связанные с абортами.
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Напомним
Республиканский депутат Флориды подал законопроект , который запретит аборты после шести-восьми недель беременности и позволит гражданам подавать в суд на врачей, которые делают такую процедуру