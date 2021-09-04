Байден назвав заборону абортів в Техасі системою самосуду

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“Найбільш згубне в техаському законі те, що він створює свого роду систему самосуду, в рамках якої люди отримують винагороду”, — заявив глава Білого дому в п’ятницю, 3 вересня, назвавши цей захід “безглуздим” і “майже неамериканським”.

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Байден, зокрема, мав на увазі положення, відповідно до якого закон передбачає винагороду тим, хто повідомляє владі про “порушників” — медустанови і віруючих, які проводять аборти. Так, відповідно до закону, будь-який житель Техасу може подати в суд на тих, хто допомагає жінкам перервати вагітність або підозрюється в “пособництві” аборту, і отримати 10 тис. доларів, якщо виграє цивільний позов.

Нагадаємо

Раніше Байден попередив, що новий закон викличе “неконституційний хаос” внаслідок порушення права, яким жінки користуються майже півстоліття.

Практично повна заборона на аборти вступив в силу в другому за чисельністю населення американському штаті 2 вересня. Закон забороняє проводити аборти після шостого тижня вагітності, тобто з моменту, коли у плода виявляють серцебиття. За даними правозахисних організацій, 85-90% жінок роблять аборти після шостого тижня, так як раніше більшість з них ще не знає про свою вагітність.