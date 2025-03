Під час зустрічі із Зеленським Байден у Twitter засудив закон про заборону абортів

Цитата

"Техас обмежить доступ жінок до медичного обслуговування і змусить громадян подавати в суд на тих, хто, на їхню думку, допоміг зробити аборт. Це кричуще порушення права, закріпленого в постанові у справі Роу проти Уейда. Ми будемо захищати це право", - написав Байден, який під час появи цього твітта був на зустрічі із Зеленським.

Texas SB8 will impair women's access to health care and, outrageously, deputizes private citizens to sue those they believe helped another person get a banned abortion.



It's a blatant violation of the right established under Roe V. Wade. We will protect and defend that right.

- President Biden (@POTUS) September 1, 2021

Деталі

З сьогоднішнього дня в американському штаті Техас вступив в силу закон, який забороняє аборти на терміні після шести тижнів вагітності - "після того, як у плода почало битися серце". Закон називають одним із найсуворіших у країні.

У травні закон підписав губернатор Техасу Грег Ебботт, проте правозахисники зажадали, щоб Верховний суд заблокував цей закон. Суд проігнорував запит, тому закон і вступив в силу.

Додамо

Сьогодні близько 21.00 в Білому домі розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента США Джозефа Байдена.