Суд у Техасі зупинив дію закону про заборону абортів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Федеральний суддя тимчасово заблокував дію повної заборони абортів у Техасі. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Texas Tribune.
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Закон про заборону переривання вагітності у Техасі набув чинності 1 вересня. Згідно з ним, лікарям заборонено робити аборти, коли у плода вже є серцебиття. Здебільшого це стається до того, як жінки дізнаються, що вони вагітні.
Суддя Пітман назвав закон про заборону абортів “безпрецедентною та агресивною схемою”, яка позбавляє конституційного права.
“Відтоді як закон набув чинності, жінкам незаконно заборонили здійснювати контроль над своїм життям відповідно до Конституції”, — заявив суддя.
За словами заступниці директора проекту репродуктивної свободи Бріджит Амірі, незважаючи на те, що рішення суду полегшило ситуацію, загроза заборони на аборти в Техасі все ще є. На її думку, політики, які стоять за цим законом, не зупиняться, доки не заборонять аборти повністю.
Повідомляють, що прибічники закону вже подали апеляцію щодо блокування і будуть домагатися термінового зупинення дії наказу Пітмана в Апеляційному суді 5-го округу, який відомий як найконсервативніший апеляційний суд країни.
У центрі репродуктивних прав заявили, що клініки та лікарі “сподіваються відновити повний спектр послуг з переривання вагітності”. В організації визнають, що наказ щодо блокування закону тимчасовий, але “критично важливий перший крок”.
“Ми сподіваємося на те, що постанова суду про блокування закону дасть змогу якнайшвидше відновити в Техасі надання послуг із переривання вагітності. Служби планування сім’ї по всій країні повідомили, що обслуговують техаських пацієнтів, які вбиті горем і розлючені тим, що їм довелося виїхати з дому, щоб отримати необхідну медичну допомогу — часто за великі гроші”, — заявила президент Федерації планування сім’ї Америки Алексіс МакГілл Джонсон.
Нагадаємо
На початку жовтня жителі 50 штатів США вийшли на мітинг проти заборони абортів.
Адміністрація президента Джо Байдена у п’ятницю, 1 жовтня, закликала суддю анулювати майже повну заборону абортів.