Жителі усіх штатів США вийшли на мітинг проти заборони абортів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Десятки тисяч людей вийшли мітинги у всіх 50 штатах США на підтримку прав на аборти. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
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Мітингарі виступили проти нового закону Техасу, який суворо обмежує доступ до абортів у штаті. Прихильники вибору по всій країні побоюються, що конституційні права можуть бути скасовані.
У найближчі місяці Верховний суд має розглянути справу, яка може скасувати справу Роу проти Уейда — рішення 1973 року, яке легалізувало аборти по всій країні. У Вашингтоні, округ Колумбія, демонстранти прямують до будівлі Верховного суду. Початок мітингу зірвали близько двох десятків контрдемонстрантів.
Одна жінка, яка брала участь у маршах, сказала, що вона була там, щоб підтримати право жінки вибирати.
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“Хоча я ніколи не стикався з цим вибором, на щастя, є багато жінок, які це роблять, і наш уряд та чоловіки не мають права впливати на результати, коли мова йде про наші тіла”, — сказала Робін Горн.
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Адміністрація Байдена просить суддю скасувати суворий закон про аборти в Техасі.
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