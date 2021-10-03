Жителі усіх штатів США вийшли на мітинг проти заборони абортів

Деталі

Мітингарі виступили проти нового закону Техасу, який суворо обмежує доступ до абортів у штаті. Прихильники вибору по всій країні побоюються, що конституційні права можуть бути скасовані.

У найближчі місяці Верховний суд має розглянути справу, яка може скасувати справу Роу проти Уейда — рішення 1973 року, яке легалізувало аборти по всій країні. У Вашингтоні, округ Колумбія, демонстранти прямують до будівлі Верховного суду. Початок мітингу зірвали близько двох десятків контрдемонстрантів.

Одна жінка, яка брала участь у маршах, сказала, що вона була там, щоб підтримати право жінки вибирати.

Цитата

“Хоча я ніколи не стикався з цим вибором, на щастя, є багато жінок, які це роблять, і наш уряд та чоловіки не мають права впливати на результати, коли мова йде про наші тіла”, — сказала Робін Горн.

Нагадаємо

Адміністрація Байдена просить суддю скасувати суворий закон про аборти в Техасі.

Верховний суд Мексики визнав покарання за аборти неконституційними.