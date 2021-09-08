Верховний суд Мексики визнав покарання за аборти неконституційними

ukru
17 березня, 19:38 • 89340 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 113665 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 169419 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 150145 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 150610 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 160722 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 178103 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150140 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159281 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176073 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Українські банки перейшли на європейські підходи до оцінювання “проблемних кредитів”. Що змінилося?

Українські банки перейшли на європейські підходи до оцінювання “проблемних кредитів”. Що змінилося?

17 березня, 18:59 • 38434 перегляди
У Білому домі різко відреагували на пропозицію євродепутата повернути Франції Статую Свободи

У Білому домі різко відреагували на пропозицію євродепутата повернути Франції Статую Свободи

17 березня, 19:11 • 46935 перегляди
путін вже тиждень не здатний вичавити із себе “так” у відповідь на пропозицію тиші - Зеленський

путін вже тиждень не здатний вичавити із себе “так” у відповідь на пропозицію тиші - Зеленський

17 березня, 19:19 • 69596 перегляди
У Києві закрили станцію метро "Вокзальна" через підозрілу коробку

У Києві закрили станцію метро "Вокзальна" через підозрілу коробку

17 березня, 19:26 • 47679 перегляди
Трамп: говоритиму з путіним завтра вранці

Трамп: говоритиму з путіним завтра вранці

17 березня, 19:56 • 71219 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 169422 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 156451 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 253726 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 249976 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 378210 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 56372 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 66008 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 64184 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 100096 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 110324 перегляди
Актуальне
Верховний суд Мексики визнав покарання за аборти неконституційними

Верховний суд Мексики визнав покарання за аборти неконституційними

Київ • УНН

 • 20306 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Верховний суд Мексики визнав, що кримінальне покарання за переривання вагітності є неконституційним. Про це повідомляє УНН за даними CNN.

Деталі

Неконституційним визнали закон, згідно з яким у мексиканському штаті Коауіла жінки за аборт могли дістати покарання у вигляді трьох років ув’язнення або штраф. Також могли покарати й лікаря, який робить таку процедуру.

Від учора у штаті для людей, які добровільно вирішують перервати вагітність, скасували загрозу тюремного ув’язнення і стигматизації.

Цитата

“Я проти стигматизації тих, хто ухвалює це рішення (зробити аборт). На мою думку, на це важко наважитися через моральні та соціальні тягарі. Тому ухвалення рішення не має обтяжуватися ще й законом. Ніхто не може завагітніти добровільно, думаючи про те, щоб потім зробити аборт”, — сказала суддя Верховного суду Ана Маргарита Ріос Фарджат, одна з трьох жінок серед 11 суддів суду.

Нагадаємо

Нещодавно президент США Джо Байден розкритикував “Акт про серцебиття”, який практично повністю забороняє аборти у штаті Техас.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами