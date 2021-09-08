Верховний суд Мексики визнав покарання за аборти неконституційними

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Неконституційним визнали закон, згідно з яким у мексиканському штаті Коауіла жінки за аборт могли дістати покарання у вигляді трьох років ув’язнення або штраф. Також могли покарати й лікаря, який робить таку процедуру.

Від учора у штаті для людей, які добровільно вирішують перервати вагітність, скасували загрозу тюремного ув’язнення і стигматизації.

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“Я проти стигматизації тих, хто ухвалює це рішення (зробити аборт). На мою думку, на це важко наважитися через моральні та соціальні тягарі. Тому ухвалення рішення не має обтяжуватися ще й законом. Ніхто не може завагітніти добровільно, думаючи про те, щоб потім зробити аборт”, — сказала суддя Верховного суду Ана Маргарита Ріос Фарджат, одна з трьох жінок серед 11 суддів суду.

Нагадаємо

Нещодавно президент США Джо Байден розкритикував “Акт про серцебиття”, який практично повністю забороняє аборти у штаті Техас.