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Жители всех штатов США вышли на митинг против запрета абортов

Жители всех штатов США вышли на митинг против запрета абортов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 октября. УНН. Десятки тысяч людей вышли митинги во всех 50 штатах США в поддержку прав на аборты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Митингующие выступили против нового закона Техаса, который строго ограничивает доступ к абортам в штате. Сторонники выбора по всей стране опасаются, что конституционные права могут быть отменены.

В ближайшие месяцы Верховный суд должен рассмотреть дело, может отменить дело Роу против Уэйда — решение 1973 года, которое легализует аборты по всей стране. В Вашингтоне, округ Колумбия, демонстранты направляются к зданию Верховного суда. Начало митинга сорвали около двух десятков контрдемонстрантов.

Одна женщина, которая участвовала в маршах, сказала, что она была там, чтобы поддержать право женщины выбирать.

Цитата

“Хотя я никогда не сталкивался с этим выбором, к счастью, есть много женщин, которые это делают, и наше правительство и мужчины не имеют права влиять на результаты, когда речь идет о наших тела”, — сказала Робин Горн.

Напомним

Администрация Байдена просит судью отменить суровый закон об абортах в Техасе.

Верховный суд Мексики признал наказание за аборты неконституционными .

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