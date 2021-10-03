Жители всех штатов США вышли на митинг против запрета абортов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Десятки тысяч людей вышли митинги во всех 50 штатах США в поддержку прав на аборты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Митингующие выступили против нового закона Техаса, который строго ограничивает доступ к абортам в штате. Сторонники выбора по всей стране опасаются, что конституционные права могут быть отменены.
В ближайшие месяцы Верховный суд должен рассмотреть дело, может отменить дело Роу против Уэйда — решение 1973 года, которое легализует аборты по всей стране. В Вашингтоне, округ Колумбия, демонстранты направляются к зданию Верховного суда. Начало митинга сорвали около двух десятков контрдемонстрантов.
Одна женщина, которая участвовала в маршах, сказала, что она была там, чтобы поддержать право женщины выбирать.
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“Хотя я никогда не сталкивался с этим выбором, к счастью, есть много женщин, которые это делают, и наше правительство и мужчины не имеют права влиять на результаты, когда речь идет о наших тела”, — сказала Робин Горн.
Напомним
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