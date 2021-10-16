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У Техасі домагаються обмежень для трансгендерів грати у шкільних спортивних командах

У Техасі домагаються обмежень для трансгендерів грати у шкільних спортивних командах

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Сенат штату Техас у США ухвалив в п'ятницю ввечері законодавство, що зобов'язує трансгендерних спортсменів державних шкіл змагатися в командах, які відповідають їх статі при народженні, а не статі, з якою вони себе ідентифікують. Про це УНН повідомляє з посиланням на CBS News.

Деталі

Спірний законопроект, який був ухвалений Палатою представників Техасу в четвер, тепер буде спрямований на розгляд губернатора Грега Ебботта, якщо Палата схвалить поправку щодо термінології в законі.

Спортсменам-трансгендерам-чоловікам буде дозволено грати в чоловічих командах лише в тому випадку, якщо для цього виду спорту немає інших варіантів.

Прихильники законопроекту стверджують, що трансгендерні жінки матимуть несправедливу конкурентну перевагу над спортсменами, які були біологічно жінками при народженні. Але критики заявляють, що законодавство націлене на та дискримінує трансгендерів.

Додамо

У Техасі 2 вересня набула чинності практично повна заборона на аборти. Закон забороняє проводити аборти після шостого тижня вагітності, тобто з моменту, коли у плода виявляють серцебиття. Суд тимчасово блокував дію закону.

За даними правозахисних організацій, 85-90% жінок роблять аборти після шостого тижня, адже раніше більшість з них ще не знає про свою вагітність.

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