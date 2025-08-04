На Северском направлении десантники отбили вражеский штурм: уничтожены танк, БМП и более 10 мотоциклов

Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины отбили штурм и разгромили врага на Северском направлении. Был уничтожен вражеский танк, боевая машина пехоты и более десяти мотоциклов, пишет УНН со ссылкой на Десантно-штурмовые войска Украины.

Ставка была сделана на внезапность и скорость. Но наши воины приняли бой и уничтожили:

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