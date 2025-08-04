На Северском направлении десантники отбили вражеский штурм: уничтожены танк, БМП и более 10 мотоциклов
Киев • УНН
Десантно-штурмовые войска ВСУ отбили штурм на Северском направлении, уничтожив танк, БМП и более десяти мотоциклов. Враг понес потери в живой силе.
Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины отбили штурм и разгромили врага на Северском направлении. Был уничтожен вражеский танк, боевая машина пехоты и более десяти мотоциклов, пишет УНН со ссылкой на Десантно-штурмовые войска Украины.
Подробности
На Северском направлении противник предпринял неудачную попытку штурма позиций 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ ВС Украины
Ставка была сделана на внезапность и скорость. Но наши воины приняли бой и уничтожили:
- 1 танк (еще 1 - поражен);
- 1 БМП;
- более 10 мотоциклов;
- уничтожена и поражена живая сила противника.
Слобожанцы - всегда первые. Всегда там, где труднее всего. Работаем на победу каждый день
Дополнение
Десантно-штурмовые войска ВСУ продолжают наносить потери российским войскам на территории Курской области. Ежедневно уничтожается техника, вооружение и живая сила противника.
Украинские десантники совместно с другими подразделениями взяли в плен 10 российских военных на курском направлении. Оккупанты жалуются на жестокое обращение в собственных частях.