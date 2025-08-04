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На Северском направлении десантники отбили вражеский штурм: уничтожены танк, БМП и более 10 мотоциклов

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Десантно-штурмовые войска ВСУ отбили штурм на Северском направлении, уничтожив танк, БМП и более десяти мотоциклов. Враг понес потери в живой силе.

На Северском направлении десантники отбили вражеский штурм: уничтожены танк, БМП и более 10 мотоциклов

Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины отбили штурм и разгромили врага на Северском направлении. Был уничтожен вражеский танк, боевая машина пехоты и более десяти мотоциклов, пишет УНН со ссылкой на Десантно-штурмовые войска Украины.

Подробности

На Северском направлении противник предпринял неудачную попытку штурма позиций 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ ВС Украины

 - говорится в сообщении.

Ставка была сделана на внезапность и скорость. Но наши воины приняли бой и уничтожили:

  • 1 танк (еще 1 - поражен);
    • 1 БМП;
      • более 10 мотоциклов;
        • уничтожена и поражена живая сила противника.

          Слобожанцы - всегда первые. Всегда там, где труднее всего. Работаем на победу каждый день

          - добавили военные.

          Дополнение

          Десантно-штурмовые войска ВСУ продолжают наносить потери российским войскам на территории Курской области. Ежедневно уничтожается техника, вооружение и живая сила противника.

          Украинские десантники совместно с другими подразделениями взяли в плен 10 российских военных на курском направлении. Оккупанты жалуются на жестокое обращение в собственных частях.

          Павел Зинченко

          Война
          Курская область
          Северск