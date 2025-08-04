На Сіверському напрямку десантники відбили ворожий штурм: знищено танк, БМП та понад 10 мотоциклів

Десантно-штурмові війська Збройних сил України відбили штурм і розгромили ворога на Сіверському напрямку. Було знищено ворожий танк, бойову машину піхоти та понад десять мотоциклів, пише УНН з посиланням на Десантно-штурмові війська України.

Ставка була зроблена на раптовість і швидкість. Але наші воїни прийняли бій і знищили:

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