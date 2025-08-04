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На Сіверському напрямку десантники відбили ворожий штурм: знищено танк, БМП та понад 10 мотоциклів

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Десантно-штурмові війська ЗСУ відбили штурм на Сіверському напрямку, знищивши танк, БМП та понад десять мотоциклів. Ворог зазнав втрат у живій силі.

На Сіверському напрямку десантники відбили ворожий штурм: знищено танк, БМП та понад 10 мотоциклів

Десантно-штурмові війська Збройних сил України відбили штурм і розгромили ворога на Сіверському напрямку. Було знищено ворожий танк, бойову машину піхоти та понад десять мотоциклів, пише УНН з посиланням на Десантно-штурмові війська України.

Деталі

На Сіверському напрямку противник здійснив невдалу спробу штурму позицій 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ ЗС України

 - йдеться у повідомленні.

Ставка була зроблена на раптовість і швидкість. Але наші воїни прийняли бій і знищили:

  • 1 танк (ще 1 - уражено);
    • 1 БМП;
      • понад 10 мотоциклів;
        • знищено та уражено живу силу противника.

          Слобожанці - завжди перші. Завжди там, де найважче. Працюємо на перемогу щодня

          - додали військові.

          Доповнення

          Десантно-штурмові війська ЗСУ продовжують завдавати втрат російським військам на території Курської області. Щодня знищується техніка, озброєння та жива сила противника.

          Українські десантники спільно з іншими підрозділами взяли в полон 10 російських військових на курському напрямку. Окупанти скаржаться на жорстоке поводження у власних частинах.

          Павло Зінченко

          Війна
          Курська область
          Сіверськ