На курщині ворог продовжує зазнавати втрати техніки та живої сили: десантники показали відео
Київ • УНН
Десантно-штурмові війська ЗСУ продовжують завдавати втрат російським військам на території Курської області. Щодня знищується техніка, озброєння та жива сила противника.
На курщині російська армія продовжує нести втрати військової техніки та особового складу. Про це повідомили у суботу Десантно-штурмові війська ЗСУ, показавши відео, пише УНН.
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"Військові частини Десантно-штурмових військ разом зі іншими суміжними підрозділами Сил оборони України продовжують завдавати чималих втрат російським військам на територію Курської області російської федерації", - ідеться у повідомленні.
Також наголошується, що щодня ЗСУ вдається знищувати та виводити з ладу ворожу техніку, озброєння, матеріальні ресурси, укріплення та живу силу противнику.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що оператори ССО провели спецоперацію проти групи російських морських піхотинців, які розстріляли двох полонених бійців ТРО. Частину ворожої групи знищено, інших взято в полон, вони вже дають свідчення.