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ССО повідомили про знищення та взяття в полон росіян, які стратили бійців ТРО

ССО повідомили про знищення та взяття в полон росіян, які стратили бійців ТРО

Київ • УНН

 • 74061 перегляди

Оператори ССО провели спецоперацію проти групи російських морських піхотинців, які розстріляли двох полонених бійців ТРО. Частину ворожої групи знищено, інших взято в полон, вони вже дають свідчення.

Сили спецоперацій ЗСУ повідомили про знищення та взяття в полон російських окупантів, які стратили бійців ТРО, пише УНН.

Деталі

"Оператори ССО знищили та полонили росіян, які стратили бійців ТРО", - повідомили у ССО ЗСУ. 

Як вказали у ССО, "російські війська розстріляли двох бійців Сил Територіальної оборони України, яких вони взяли у полон декілька днів тому на одному з напрямків".

"Вони думали, що їхній злочин залишиться безкарним. Тим часом один з підрозділів Сил спеціальних операцій ретельно планував операцію зі знищення цієї ворожої групи та повернення тіл українських військових. Коли оператори ССО висунулися на виконання спеціальних дій, вони знищили частину розстрільної групи, а інших змусили здатися в полон", - зазначили у ССО.

Як зазначили у ССО, "полоненими росіянами виявилися морські піхотинці зі 40 арктичної бригади. На допиті вони зізналися, що взяли в полон двох військових Сил Тероборони та доповіли про це командиру своєї роти".

"Ротний по рації наказав росіянам стратити українських військових. Бійці ТРО почули це та кинулися тікати, але по них одразу відкрили вогонь російські військові з позивними "Ярий", "Лебідь", "Бум" та "Білий", - повідомили у ССО.

Як вказали у Силах спецоперацій, "трьох останніх оператори ССО знищили під час спеціальних дій, а от "Ярого" разом з іще двома іншими вдалося взяти в полон. Вони вже дають свідчення".

"Всі полонені виявилися контрактниками, які служать в армії рф лише півтора місяця", - ідеться у повідомленні.

"Страта військовополонених є грубим порушенням Женевської конвенції та є воєнним злочином. Заслужене покарання буде для кожного, хто чинить воєнні злочини проти України. Працюємо далі", - наголосили у ССО.

ССО відбили штурм північнокорейських військ на курщині: деталі операції13.01.25, 11:48 • 29350 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
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