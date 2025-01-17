ССО сообщили об уничтожении и взятии в плен россиян, которые казнили бойцов ТРО
Киев • УНН
Операторы ССО провели спецоперацию против группы российских морских пехотинцев, которые расстреляли двух пленных бойцов ТРО. Часть вражеской группы уничтожена, остальные взяты в плен, они уже дают показания.
Силы спецопераций ВСУ сообщили об уничтожении и взятии в плен российских оккупантов, которые казнили бойцов ТРО, пишет УНН.
Детали
"Операторы ССО уничтожили и пленили россиян, которые казнили бойцов ТРО", - сообщили в ССО ВСУ.
Как указали в ССО, "российские войска расстреляли двух бойцов Сил Территориальной обороны Украины, которых они взяли в плен несколько дней назад на одном из направлений".
"Они думали, что их преступление останется безнаказанным. Тем временем одно из подразделений Сил специальных операций тщательно планировало операцию по уничтожению этой вражеской группы и возвращению тел украинских военных. Когда операторы ССО выдвинулись на выполнение специальных действий, они уничтожили часть расстрельной группы, а других заставили сдаться в плен", - отметили в ССО.
Как отметили в ССО, "пленными россиянами оказались морские пехотинцы из 40 арктической бригады. На допросе они признались, что взяли в плен двух военных Сил Теробороны и доложили об этом командиру своей роты".
"Ротный по рации приказал россиянам казнить украинских военных. Бойцы ТРО услышали это и бросились бежать, но по ним сразу открыли огонь российские военные с позывными "Ярый", "Лебедь", "Бум" и "Белый", - сообщили в ССО.
Как указали в Силах спецопераций, "трех последних операторы ССО уничтожили во время специальных действий, а вот "Ярого" вместе с еще двумя другими удалось взять в плен. Они уже дают показания".
"Все пленные оказались контрактниками, которые служат в армии рф всего полтора месяца", - говорится в сообщении.
"Казнь военнопленных является грубым нарушением Женевской конвенции и является военным преступлением. Заслуженное наказание будет для каждого, кто совершает военные преступления против Украины. Работаем дальше", - отметили в ССО.
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