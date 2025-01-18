На курщине враг продолжает нести потери техники и живой силы: десантники показали видео
Киев • УНН
Десантно-штурмовые войска ВСУ продолжают наносить потери российским войскам на территории Курской области. Ежедневно уничтожается техника, вооружение и живая сила противника.
На курщине российская армия продолжает нести потери военной техники и личного состава. Об этом сообщили в субботу Десантно-штурмовые войска ВСУ, показав видео, пишет УНН.
Детали
"Воинские части Десантно-штурмовых войск вместе с другими смежными подразделениями Сил обороны Украины продолжают наносить немалые потери российским войскам на территорию Курской области российской федерации", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что ежедневно ВСУ удается уничтожать и выводить из строя вражескую технику, вооружение, материальные ресурсы, укрепления и живую силу противника.
Напомним
Ранее УНН писал, что операторы ССО провели спецоперацию против группы российских морских пехотинцев, которые расстреляли двух пленных бойцов ТРО. Часть вражеской группы уничтожена, остальные взяты в плен, они уже дают показания.