На саммите "коалиции желающих" обсудили судьбу замороженных активов рф

Мировые лидеры на саммите "коалиции желающих" сегодня обсудили судьбу замороженных российских активов, сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, пишет УНН со ссылкой на BBC и Sky News.

Детали

Стармера спросили, будут ли конфискованы замороженные активы россии и что еще можно сделать для давления на путина.

Он указал, что на сегодняшнем саммите обсуждали пути усиления военных возможностей Украины как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, что, по его словам, оказывает давление на кремль.

Он говорит, что "новые обязательства" были "положены на стол", и он видит, что Украина играет "важную" роль в собственных договоренностях по безопасности в случае мирного соглашения.

Премьер-министр Британии добавил, что лидеры обсуждали, "насколько далеко мы можем продвинуться" в усилении санкций против россии, включая то, могут ли быть арестованы замороженные активы россии, и этот вопрос он называет "сложным вопросом".

По словам Стармера, этот разговор будет продолжен, включая то, что еще можно сделать с этими активами.

"Мы хотим еще больше усилить санкции. И сегодня утром мы обсуждали, насколько далеко мы можем пойти, включая вопрос замороженных активов", - отметил Стармер.

"Это сложный вопрос, как я думаю, все понимают. Поэтому мы обсудили дальнейшие санкции, которые не имеют ничего общего с активами, которые мы будем продвигать в результате сегодняшней утренней дискуссии, но также продолжаем дискуссию о том, что еще можно сделать в отношении самих активов", - отметил британский премьер.

Стармер: есть "две точки давления", которые мы можем применить к россии