На саммите "коалиции желающих" обсудили судьбу замороженных активов рф
Киев • УНН
На саммите "коалиции желающих" обсудили усиление санкций против россии, включая возможность ареста замороженных активов. Также лидеры обсудили пути усиления военной поддержки Украины.
Мировые лидеры на саммите "коалиции желающих" сегодня обсудили судьбу замороженных российских активов, сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, пишет УНН со ссылкой на BBC и Sky News.
Детали
Стармера спросили, будут ли конфискованы замороженные активы россии и что еще можно сделать для давления на путина.
Он указал, что на сегодняшнем саммите обсуждали пути усиления военных возможностей Украины как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, что, по его словам, оказывает давление на кремль.
Он говорит, что "новые обязательства" были "положены на стол", и он видит, что Украина играет "важную" роль в собственных договоренностях по безопасности в случае мирного соглашения.
Премьер-министр Британии добавил, что лидеры обсуждали, "насколько далеко мы можем продвинуться" в усилении санкций против россии, включая то, могут ли быть арестованы замороженные активы россии, и этот вопрос он называет "сложным вопросом".
По словам Стармера, этот разговор будет продолжен, включая то, что еще можно сделать с этими активами.
"Мы хотим еще больше усилить санкции. И сегодня утром мы обсуждали, насколько далеко мы можем пойти, включая вопрос замороженных активов", - отметил Стармер.
"Это сложный вопрос, как я думаю, все понимают. Поэтому мы обсудили дальнейшие санкции, которые не имеют ничего общего с активами, которые мы будем продвигать в результате сегодняшней утренней дискуссии, но также продолжаем дискуссию о том, что еще можно сделать в отношении самих активов", - отметил британский премьер.
Стармер: есть "две точки давления", которые мы можем применить к россии15.03.25, 15:51 • 19294 просмотра