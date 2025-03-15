Стармер: есть "две точки давления", которые мы можем применить к россии
Киев • УНН
Премьер Британии заявил, что для посадки россии за стол переговоров необходимо увеличение военной помощи Украине и усиление санкционного давления на рф.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, комментируя, что можно сделать, чтобы россия села за стол переговоров, сказал, что есть "две точки давления", пишет УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
"Первое - это увеличение военных возможностей для Украины и новые обязательства, которые сегодня утром вынесены на стол по этому поводу", - сказал премьер Британии.
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Второе, по его словам, это пакет санкций против россии.
"Мы хотим еще больше усилить санкции. И сегодня утром мы обсуждали, насколько далеко мы можем пойти, включая вопрос замороженных активов", - отметил Стармер.
"Это сложный вопрос, как я думаю, все понимают. Поэтому мы обсудили дальнейшие санкции, которые не имеют ничего общего с активами, которые мы будем продвигать в результате сегодняшней утренней дискуссии, но также продолжаем дискуссию о том, что еще можно сделать в отношении самих активов", - отметил британский премьер.