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Стармер: есть "две точки давления", которые мы можем применить к россии

Киев • УНН

 • 19294 просмотра

Премьер Британии заявил, что для посадки россии за стол переговоров необходимо увеличение военной помощи Украине и усиление санкционного давления на рф.

Стармер: есть "две точки давления", которые мы можем применить к россии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, комментируя, что можно сделать, чтобы россия села за стол переговоров, сказал, что есть "две точки давления", пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

"Первое - это увеличение военных возможностей для Украины и новые обязательства, которые сегодня утром вынесены на стол по этому поводу", - сказал премьер Британии.

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Второе, по его словам, это пакет санкций против россии.

"Мы хотим еще больше усилить санкции. И сегодня утром мы обсуждали, насколько далеко мы можем пойти, включая вопрос замороженных активов", - отметил Стармер.

"Это сложный вопрос, как я думаю, все понимают. Поэтому мы обсудили дальнейшие санкции, которые не имеют ничего общего с активами, которые мы будем продвигать в результате сегодняшней утренней дискуссии, но также продолжаем дискуссию о том, что еще можно сделать в отношении самих активов", - отметил британский премьер.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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