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Стармер: є "дві точки тиску", які ми можемо застосувати до росії

Київ • УНН

 • 19295 перегляди

Прем'єр Британії заявив, що для посадки росії за стіл переговорів потрібне збільшення військової допомоги Україні та посилення санкційного тиску на рф.

Стармер: є "дві точки тиску", які ми можемо застосувати до росії

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, коментуючи, що можна зробити, щоб росія сіла за стіл переговорів, сказав, що є "дві точки тиску", пише УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

"Перше - це збільшення військових спроможностей для України та нові зобов'язання, які сьогодні вранці винесені на стіл щодо цього", - сказав прем'єр Британії.

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер15.03.25, 15:22 • 177187 переглядiв

Друге, за його словами, це пакет санкцій проти росії.

"Ми хочемо ще більше посилити санкції. І сьогодні вранці ми обговорювали, наскільки далеко ми можемо піти, включаючи питання заморожених активів", - зазначив Стармер.

"Це складне питання, як я думаю, всі розуміють. Тож ми обговорили подальші санкції, які не мають нічого спільного з активами, які ми будемо просувати в результаті сьогоднішньої ранкової дискусії, але також продовжуємо дискусію про те, що ще можна зробити щодо самих активів", - зазначив британський прем'єр.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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