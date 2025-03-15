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На саміті "коаліції охочих" обговорили долю заморожених активів рф

Київ • УНН

 • 44306 перегляди

На саміті "коаліції охочих" обговорили посилення санкцій проти росії, включно з можливістю арешту заморожених активів. Також лідери обговорили шляхи посилення військової підтримки України.

На саміті "коаліції охочих" обговорили долю заморожених активів рф

Світові лідери на саміті "коаліції охочих" сьогодні обговорили долю заморожених російських активів, повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, пише УНН з посиланням на BBC та Sky News.

Деталі

Стармера запитали, чи будуть конфісковані заморожені активи росії та що ще можна зробити для тиску на путіна.

Він вказав, що на сьогоднішньому саміті обговорювали шляхи посилення військових спроможносткй України як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі, що, за його словами, чинить тиск на кремль.

Він каже, що "нові зобов’язання" були "покладені на стіл", і він бачить, що Україна відіграє "важливу" роль у власних домовленостях щодо безпеки в разі мирної угоди.

Прем'єр-міністр Британії додав, що лідери обговорювали, "наскільки далеко ми можемо просунутися" у посиленні санкцій проти росії, включно з тим, чи можуть бути арештовані заморожені активи росії, і це питання він називає "складним питанням".

За словами Стармера, ця розмова буде продовжена, включно з тим, що ще можна зробити з цими активами.

"Ми хочемо ще більше посилити санкції. І сьогодні вранці ми обговорювали, наскільки далеко ми можемо піти, включаючи питання заморожених активів", - зазначив Стармер.

"Це складне питання, як я думаю, всі розуміють. Тож ми обговорили подальші санкції, які не мають нічого спільного з активами, які ми будемо просувати в результаті сьогоднішньої ранкової дискусії, але також продовжуємо дискусію про те, що ще можна зробити щодо самих активів", - зазначив британський прем'єр.

Стармер: є "дві точки тиску", які ми можемо застосувати до росії15.03.25, 15:51 • 19295 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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