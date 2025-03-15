На саміті "коаліції охочих" обговорили долю заморожених активів рф

Світові лідери на саміті "коаліції охочих" сьогодні обговорили долю заморожених російських активів, повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, пише УНН з посиланням на BBC та Sky News.

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Стармера запитали, чи будуть конфісковані заморожені активи росії та що ще можна зробити для тиску на путіна.

Він вказав, що на сьогоднішньому саміті обговорювали шляхи посилення військових спроможносткй України як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі, що, за його словами, чинить тиск на кремль.

Він каже, що "нові зобов’язання" були "покладені на стіл", і він бачить, що Україна відіграє "важливу" роль у власних домовленостях щодо безпеки в разі мирної угоди.

Прем'єр-міністр Британії додав, що лідери обговорювали, "наскільки далеко ми можемо просунутися" у посиленні санкцій проти росії, включно з тим, чи можуть бути арештовані заморожені активи росії, і це питання він називає "складним питанням".

За словами Стармера, ця розмова буде продовжена, включно з тим, що ще можна зробити з цими активами.

"Ми хочемо ще більше посилити санкції. І сьогодні вранці ми обговорювали, наскільки далеко ми можемо піти, включаючи питання заморожених активів", - зазначив Стармер.

"Це складне питання, як я думаю, всі розуміють. Тож ми обговорили подальші санкції, які не мають нічого спільного з активами, які ми будемо просувати в результаті сьогоднішньої ранкової дискусії, але також продовжуємо дискусію про те, що ще можна зробити щодо самих активів", - зазначив британський прем'єр.

Стармер: є "дві точки тиску", які ми можемо застосувати до росії