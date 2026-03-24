На Ровенщине автомобиль сбил оленя-талисмана Бориса - что известно

В Ровенской области известного как местный талисман оленя Бориса ночью сбил автомобиль, водительницу разыскали и составили в отношении нее три админпротокола, жизни травмированного животного угрозы нет, сообщили в ГУНП в области во вторник, пишет УНН.

В Заречном полицейские разыскали водительницу, которая сбила оленя и скрылась с места происшествия. Животное, которое местные жители назвали Борисом, является своеобразным талисманом для жителей Заречного. Олень получил травмы, однако угрозы жизни нет. Он находится под наблюдением егеря - сообщили в полиции.

Сообщение, что на улице Центральной неизвестный на автомобиле допустил наезд на оленя и скрылся, полиция получила от 57-летнего жителя поселка Заречное вчера, 23 марта, около 19:15.

"Полицейские установили, что к указанному ДТП причастна 28-летняя местная жительница, которая ехала на автомобиле Mercedes без включенного света фар. Водительница объяснила сотрудникам полиции, что скрылась с места происшествия, потому что испугалась. Поврежденный легковой автомобиль правоохранители обнаружили по месту ее жительства. Согласно осмотру водительница легкового автомобиля была трезва", - рассказали в полиции.

Сотрудники полиции составили на нарушительницу три админматериала: по ст.124 (ДТП механика), ч.1 ст.126 (управление транспортным средством без страхового полиса) и ст.122-4 (оставление места ДТП) КУоАП.

