На Ровенщине автомобиль сбил оленя-талисмана Бориса - что известно
Киев • УНН
В Заречном 28-летняя женщина на авто без фар сбила оленя-талисмана и скрылась. Полиция составила три протокола, жизни травмированного животного угрозы нет.
В Ровенской области известного как местный талисман оленя Бориса ночью сбил автомобиль, водительницу разыскали и составили в отношении нее три админпротокола, жизни травмированного животного угрозы нет, сообщили в ГУНП в области во вторник, пишет УНН.
В Заречном полицейские разыскали водительницу, которая сбила оленя и скрылась с места происшествия. Животное, которое местные жители назвали Борисом, является своеобразным талисманом для жителей Заречного. Олень получил травмы, однако угрозы жизни нет. Он находится под наблюдением егеря
Подробности
Сообщение, что на улице Центральной неизвестный на автомобиле допустил наезд на оленя и скрылся, полиция получила от 57-летнего жителя поселка Заречное вчера, 23 марта, около 19:15.
"Полицейские установили, что к указанному ДТП причастна 28-летняя местная жительница, которая ехала на автомобиле Mercedes без включенного света фар. Водительница объяснила сотрудникам полиции, что скрылась с места происшествия, потому что испугалась. Поврежденный легковой автомобиль правоохранители обнаружили по месту ее жительства. Согласно осмотру водительница легкового автомобиля была трезва", - рассказали в полиции.
Сотрудники полиции составили на нарушительницу три админматериала: по ст.124 (ДТП механика), ч.1 ст.126 (управление транспортным средством без страхового полиса) и ст.122-4 (оставление места ДТП) КУоАП.
