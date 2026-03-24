На Ровенщине автомобиль сбил оленя-талисмана Бориса - что известно

23 марта, 19:55 • 16124 просмотра
СБУ удалось ликвидировать агентурную сеть россиян, действовавших через религиозные общины, и предотвратить покушения - Зеленский
23 марта, 17:52 • 39899 просмотра
Дефицита дизельного топлива в Украине нет и не предвидится - эксперт
Эксклюзив
23 марта, 16:59 • 34257 просмотра
Биткойн стабилизируется – стоит ли вкладываться на фоне войн
Эксклюзив
23 марта, 16:01 • 34780 просмотра
Деэскалация на Ближнем Востоке – подешевеет ли бензин в Украине
23 марта, 15:57 • 32583 просмотра
россия планирует развернуть четыре станции управления БПЛА в беларуси, а также на оккупированных территориях Украины - Президент
23 марта, 14:34 • 20466 просмотра
Минцифры предлагает ограничить доступ военных к азартным играм
Эксклюзив
23 марта, 13:02 • 41878 просмотра
Двойное налогообложение по-украински: как государство усложняет работу бизнеса на международных рынках
Эксклюзив
23 марта, 09:58 • 41920 просмотра
Комиссия по отбору главы Гостаможслужбы проверит добропорядочность Суворова с учетом данных о его имуществе и профессиональной деятельности
23 марта, 09:48 • 34217 просмотра
Сырский заявил о провале российских попыток наступления с "мясными штурмами" - потери рф за четыре дня превысили 6000 оккупантов
23 марта, 09:16 • 57014 просмотра
Льготы многодетным семьям в 2026 году - что предусмотрено законом и как их оформить
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Будут новые условия урегулирования: Небензя в ООН выдал очередную порцию циничных заявлений по поводу войны в Украине
23 марта, 23:22 • 26676 просмотра
РФ продолжает строительство десантного корабля "Иван Рогов" в Керчи, несмотря на войну
24 марта, 00:59 • 8616 просмотра
TotalEnergies отказывается от морских ветровых проектов в США и инвестирует почти $1 млрд в нефть и газ
24 марта, 01:17 • 9876 просмотра
Министр Израиля призвал расширить границу до реки Литани на фоне эскалации в Ливане
24 марта, 01:39 • 7350 просмотра
Германия оплатила 15 тысяч украинских дронов-перехватчиков для Нацгвардии
24 марта, 01:58 • 5136 просмотра
Что лечит имбирь: польза для здоровья и как правильно употреблять
23 марта, 18:21 • 29977 просмотра
Как отключить рекламу на телефоне: простые способы
23 марта, 15:00 • 35218 просмотра
Частная медицина Одессы "под следствием" из-за коррупционных схем и смертей пациентов
23 марта, 14:11 • 34251 просмотра
Эффективное планирование дня: простые способы организовать свое время
23 марта, 11:17 • 44799 просмотра
УНН Lite
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рождения
23 марта, 21:52 • 20781 просмотра
Юлии Вербе снова заблокировали Instagram - основной аккаунт с 3 млн подписчиков исчез
23 марта, 18:36 • 20768 просмотра
Повар Эктор Хименес-Браво сообщил о смерти своей собаки Чоко
23 марта, 14:50 • 18913 просмотра
Умер звезда сериала "Баффи - истребительница вампиров" Николас Брендон
21 марта, 13:45 • 68502 просмотра
Топ-4 мелодрам со слезливым концом, которые стоит посмотреть каждому
21 марта, 02:47 • 69093 просмотра
На Ровенщине автомобиль сбил оленя-талисмана Бориса - что известно

Киев • УНН

 • 1944 просмотра

В Заречном 28-летняя женщина на авто без фар сбила оленя-талисмана и скрылась. Полиция составила три протокола, жизни травмированного животного угрозы нет.

В Ровенской области известного как местный талисман оленя Бориса ночью сбил автомобиль, водительницу разыскали и составили в отношении нее три админпротокола, жизни травмированного животного угрозы нет, сообщили в ГУНП в области во вторник, пишет УНН.

В Заречном полицейские разыскали водительницу, которая сбила оленя и скрылась с места происшествия. Животное, которое местные жители назвали Борисом, является своеобразным талисманом для жителей Заречного. Олень получил травмы, однако угрозы жизни нет. Он находится под наблюдением егеря

- сообщили в полиции.

Сообщение, что на улице Центральной неизвестный на автомобиле допустил наезд на оленя и скрылся, полиция получила от 57-летнего жителя поселка Заречное вчера, 23 марта, около 19:15.

"Полицейские установили, что к указанному ДТП причастна 28-летняя местная жительница, которая ехала на автомобиле Mercedes без включенного света фар. Водительница объяснила сотрудникам полиции, что скрылась с места происшествия, потому что испугалась. Поврежденный легковой автомобиль правоохранители обнаружили по месту ее жительства. Согласно осмотру водительница легкового автомобиля была трезва", - рассказали в полиции.

Сотрудники полиции составили на нарушительницу три админматериала: по ст.124 (ДТП механика), ч.1 ст.126 (управление транспортным средством без страхового полиса) и ст.122-4 (оставление места ДТП) КУоАП.

