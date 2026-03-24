На Рівненщині автівка збила оленя-талісмана Бориса - що відомо
Київ • УНН
У Рівненській області відомого як місцевий талісман оленя Бориса вночі збив автомобіль, водійку розшукали і склали щодо неї три адмінпротоколи, життю травмованої тварини загрози немає, повідомили у ГУНП в області у вівторок, пише УНН.
У Зарічному поліцейські розшукали водійку, яка збила оленя та зникла із місця події. Тварина, яку місцеві жителі назвали Борисом, є своєрідним талісманом для жителів Зарічного. Олень отримав травми, однак загрози життю немає. Він перебуває під наглядом єгеря
Деталі
Повідомлення, що на вулиці Центральній невідомий на автомобілі допустив наїзд на оленя та втік, поліція отримала від 57-річного жителя селища Зарічне учора, 23 березня, близько 19:15.
"Поліцейські встановили, що до вказаної ДТП причетна 28-річна місцева жителька, яка їхала автомобілем Mercedes без увімкненого світла фар. Кермувальниця пояснила працівникам поліції, що втекла з місця події, бо злякалася. Пошкоджений легковик правоохоронці виявили за місцем її проживання. Відповідно до огляду водійка легковика була твереза", - розповіли у поліції.
Працівники поліції склали на порушницю три адмінматеріали: за ст.124 (ДТП механіка), ч.1 ст.126 (керування транспортним засобом без страхового поліса) та ст.122-4 (залишення місця ДТП) КУпАП.
