На Ровенщине авто слетело с моста в реку: три человека погибли, средних - несовершеннолетняя

В Ровенской области водитель автомобиля "Hyundai Santa FE" не справился с управлением и слетел с моста в реку Горынь. В результате ДТП погибли три человека, среди них - несовершеннолетняя, передает УНН со ссылкой на полицию Ровенской области.

Детали

Авария произошла сегодня, 29 мая, около 18 часов.

В транспортном средстве находилось четверо жителей села Корост. Смогла спастись лишь одна из них - 18-летняя девушка.

29-летний водитель и пассажиры - 26-летний парень и 17-летняя девушка погибли. Спасатели оперативно достали их из водоема, медики проводили реанимационные мероприятия, однако спасти жизнь пострадавших не удалось.

На Франковщине в ДТП травмировались три человека, среди них - ребенок

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и руководство Сарненского РВП и Главного управления. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек).