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На Рівненщині авто злетіло із мосту в річку: троє людей загинуло, серед них - неповнолітня

Київ • УНН

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За попередньою інформацією, між селами Одринки та Корост Сарненського району водій автомобіля «Hyundai Santa FE» не впорався з керуванням та злетів із мосту в річку Горинь.

У Рівненській області водій автомобіля "Hyundai Santa FE" не впорався з керуванням та злетів із мосту в річку Горинь. У результаті ДТП загинуло троє осіб, серед них — неповнолітня, передає УНН із посиланням на поліцію Рівненської області.

Деталі

Аварія сталася сьогодні, 29 травня, близько 18 години.

У транспортному засобі перебувало четверо жителів села Корост. Змогла врятуватися лише одна із них — 18-річна дівчина.

29-річний водій та пасажири — 26-річний хлопець та 17-річна дівчина загинули. Рятувальники оперативно дістали їх із водойми, медики проводили реанімаційні заходи, однак врятувати життя потерпілих не вдалося.

На Франківщині у ДТП травмувалися три людини, серед них - дитина24.05.24, 13:06 • 23431 перегляд

На місці події працює слідчо-оперативна група й керівництво Сарненського РВП та Головного управління. Обставини події встановлюються.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей).

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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