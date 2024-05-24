На Франківщині у ДТП травмувалися три людини, серед них - дитина
Київ • УНН
Три людини, в тому числі дитина, постраждали в двох дорожньо-транспортних пригодах в Івано-Франківській області 23 травня.
На Івано-Франківщині внаслідок двох ДТП 23 травня травмували троє людей, з них одна дитина. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.
Деталі
Перша аварія сталася 23 травня у селі Кудлатівка, що у Калуському районі.
Керманичка автомобіля "Мерседес Бенц", рухаючись по автодорозі Т-0910 сполученням Калуш-Бурштин, не впоралась із керування та зіштовхнулась з бетонною конструкцією моста. Внаслідок ДТП водійка та її пасажир - 2014 року народження, отримали тілесні ушкодження. Їх доставили до медичного закладу.
Наступна аварія відбулась по вулиці Дністровська, що в Івано-Франківську.
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Керманичка "Chevrolet Captiva здійснила наїзд на жінку-пішохода. Остання рухалась в зустрічному напрямку із правого боку відносно руху автомобіля. За даними правоохоронців, у результаті ДТП до лікарні доставлено потерпілу.
Водійку перевірено на стан алкогольного сп’яніння. Відповідно до висновку вона була тверезою, вказали правоохоронці.
В обох випадках слідчі розпочали кримінальні провадження ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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