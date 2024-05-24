На Франковщине в ДТП травмировались три человека, среди них - ребенок

На Ивано-Франковщине в результате двух ДТП 23 мая травмировали три человека, из них один ребенок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

Первая авария произошла 23 мая в селе Кудлатовка, что в Калушском районе.

Водитель автомобиля "Мерседес Бенц", двигаясь по автодороге Т-0910 сообщением Калуш-Бурштын, не справилась с управлением и столкнулась с бетонной конструкцией моста. В результате ДТП водитель и ее пассажир - 2014 года рождения, получили телесные повреждения. Их доставили в медицинское учреждение.

Следующая авария произошла по улице Днестровская, что в Ивано-Франковске.

На Полтавщине возле ТЦ автомобиль сбил двух подростков на Полтавщине возле ТЦ

Водитель "Chevrolet Captiva совершила наезд на женщину-пешехода. Последняя двигалась во встречном направлении с правой стороны относительно движения автомобиля. По данным правоохранителей, в результате ДТП в больницу доставлена пострадавшая.

Водительница проверена на состояние алкогольного опьянения. Согласно заключению она была трезвой, указали правоохранители.

В обоих случаях следователи начали уголовные производства ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В Днепропетровской области из-за ДТП вспыхнуло авто с двумя людьми: они погибли