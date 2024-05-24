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На Франковщине в ДТП травмировались три человека, среди них - ребенок
Три человека, в том числе ребенок, пострадали в двух дорожно-транспортных происшествиях в Ивано-Франковской области 23 мая.
Резких изменений в состоянии и положении врага на юге не наблюдается - Плетенчук
По словам представителя Южного оперативного командования, существенных изменений в состоянии и позициях противника в зоне ответственности Южного оперативного командования не наблюдается.
Минэкономики ожидает одобрения ВР соглашения с ЕС в рамках Ukraine Facility на 50 млрд евро на следующей неделе
Украина ожидает, что на следующей неделе Верховная Рада одобрит подписанное рамочное соглашение с ЕС на 50 миллиардов евро финансирования в рамках Ukraine Facility, что обеспечит поступление в бюджет 1,89 миллиарда евро.
Ситуация на Херсонском направлении остается контролируемой, морские пехотинцы имеют успехи - Плетенчук
Ситуация на Херсонском направлении остается контролируемой, украинские морские пехотинцы удерживают позиции и продвигаются вперед, несмотря на российские атаки, которые были отражены со значительными потерями со стороны противника.
Украина и МВФ обсудили восстановление экономики, реформы и конфискацию активов рф
Правительство Украины и миссия МВФ обсудили дальнейшие совместные шаги для восстановления экономического роста, проведения реформ, реализации программы действий правительства, конфискации замороженных российских активов, поддержки бизнеса, наращивания военного производства и получения дополнительного финансирования по программе МВФ EFF в 2,2 млрд долларов.
Туск рассказал, будет ли баллотироваться в президенты Польши
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не будет баллотироваться на предстоящих президентских выборах в Польше, запланированных на 2025 год.
В КНДР происходит подготовка к запуску военного разведывательного спутника - армия Южной Кореи
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НБУ презентовал памятную монету, посвященную крымскотатарскому орнаменту
Национальный банк Украины представил памятные монеты "Орнек. Крымскотатарский орнамент", посвященные традиционному орнаменту крымских татар, одного из коренных народов Украины, который в 2021 году включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.
На Харьковщине Силы обороны отбили атаку рф в направлении Липцев, вблизи Ивановки противник имеет частичный успех - Генштаб
Силы обороны Украины отбили российскую атаку в направлении Липцев на Харьковщине, но враг имел частичный успех под Ивановкой.
12-летнего ребенка на велосипеде насмерть сбил автомобиль в Винницкой области
В селе Нестерварка Тульчинского района Винницкой области 12-летний местный житель погиб после того, как его сбил водитель автомобиля Toyota, когда он перебегал дорогу в неустановленном месте.