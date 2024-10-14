На российском аэродроме сгорел военно-транспортный самолет Ту-134 - ГУР

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Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу
12 октября 2024, 11:21  •  122182 просмотра

Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу

Эксклюзив
Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
11 октября 2024, 13:16  •  152245 просмотра

Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

Эксклюзив
Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
11 октября 2024, 10:16  •  165141 просмотра

Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

Эксклюзив
Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
10 октября 2024, 16:55  •  183919 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

Эксклюзив
"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
10 октября 2024, 14:39  •  170640 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

Эксклюзив
Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
10 октября 2024, 13:44  •  148697 просмотра

Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование
10 октября 2024, 12:23  •  136519 просмотра

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

Эксклюзив
Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров
10 октября 2024, 12:19  •  115812 просмотра

Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов
10 октября 2024, 08:55  •  108776 просмотра

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов

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Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
10 октября 2024, 08:33  •  107883 просмотра

Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

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На российском аэродроме сгорел военно-транспортный самолет Ту-134 - ГУР

На российском аэродроме сгорел военно-транспортный самолет Ту-134 - ГУР

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 05:35  •  420 просмотра

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На российском военном аэродроме «оренбург-2» сгорел самолет Ту-134 117-го военно-транспортного авиаполка. ГУР МО Украины напоминает, что каждое преступление против украинского народа будет иметь должное возмездие.

В России в ночь на 13 октября на военном аэродроме "оренбург-2" сгорел самолет Ту-134, который принадлежал 117-му военно-транспортному авиаполку армии рф, сообщили в понедельник в Главном управлении разведки МО Украины, передает УНН

В ночь с 12 на 13 октября 2024 года в россии сгорел самолет Ту-134, принадлежавший 117-му военно-транспортному авиаполку вооруженных сил государства-агрессора. Сокрушительный пожар вспыхнул на российском военном аэродроме "оренбург-2", где базировался Ту-134

- говорится в сообщении ГУР. 

Отмечается, что такие советские борта используются, в частности, для транспортировки руководящего состава министерства обороны рф.

В ГУР МО Украины напомнили - каждое преступление против украинского народа будет иметь должное возмездие.

При условии, что он не попросит F-15: Байден отреагировал на просьбу Трампа о военных самолетах11 октября 2024, 22:46 • 31547 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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