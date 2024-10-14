На российском аэродроме сгорел военно-транспортный самолет Ту-134 - ГУР
Киев • УНН
На российском военном аэродроме «оренбург-2» сгорел самолет Ту-134 117-го военно-транспортного авиаполка. ГУР МО Украины напоминает, что каждое преступление против украинского народа будет иметь должное возмездие.
В России в ночь на 13 октября на военном аэродроме "оренбург-2" сгорел самолет Ту-134, который принадлежал 117-му военно-транспортному авиаполку армии рф, сообщили в понедельник в Главном управлении разведки МО Украины, передает УНН.
В ночь с 12 на 13 октября 2024 года в россии сгорел самолет Ту-134, принадлежавший 117-му военно-транспортному авиаполку вооруженных сил государства-агрессора. Сокрушительный пожар вспыхнул на российском военном аэродроме "оренбург-2", где базировался Ту-134
Отмечается, что такие советские борта используются, в частности, для транспортировки руководящего состава министерства обороны рф.
В ГУР МО Украины напомнили - каждое преступление против украинского народа будет иметь должное возмездие.
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