На російському аеродромі згорів військово-транспортний літак Ту-134 - ГУР
Київ • УНН
На російському військовому аеродромі "оренбург-2" згорів літак Ту-134 117-го військово-транспортного авіаполку. ГУР МО України нагадує, що кожен злочин проти українського народу матиме належну відплату.
В росії у ніч на 13 жовтня на військовому аеродромі "орєнбурґ-2"згорів літак Ту-134, який належав до 117-го військово-транспортного авіаполку армії рф, повідомили в понеділок в Головному управлінні розвідки МО України, передає УНН.
У ніч з 12 на 13 жовтня 2024 року на росії згорів літак Ту-134, що належав до 117-го військово-транспортного авіаполку збройних сил держави-агресора. Нищівна пожежа спалахнула на російському військовому аеродромі "орєнбурґ-2", де базувався Ту-134
Зазначається, що такі радянські борти використовуються, зокрема, для транспортування керівного складу міністерства оборони рф.
В ГУР МО України нагадали ― кожен злочин проти українського народу матиме належну відплату.
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