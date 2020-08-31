В Ровенской области за сутки обнаружили 59 больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. По состоянию на вечер 30 августа на Ровенщине зарегистрировано 59 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом в своем Фейсбуке сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль, передает УНН.
“По состоянию на вечер 30 августа на Ровенщине зарегистрировано 59 новых случаев заболевания COVID-19”, — написал глава ОГА.
Он добавил, что возраст больных составил от 2 лет до 77 лет.
“Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 9182 случая заболевания коронавирусной болезнью”, — написал Коваль.
По его информации, в области зарегистрировано 130 летальных случаев, вызванных COVID-19. “Сегодня умер 53-летний житель Ровно”, — добавил Коваль.
“Преодолевшие болезнь 6536 человек. Выздоровели 13 человек из Заричненского, Радивиловского и Сарненского районов. В работе лаборатории остается 240 образцов”, резюмировал глава ОГА.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 119074 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 2527 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.