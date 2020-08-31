На Рівненщині за добу виявили 59 хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Станом на вечір 30 серпня на Рівненщині зареєстровано 59 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це у своєму Фейсбук повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, передає УНН.
“Станом на вечір 30 серпня на Рівненщині зареєстровано 59 нових випадків захворювання на COVID-19”, — написав голова ОДА.
Він додав, що вік хворих склав від 2 років до 77 років.
“Таким чином в Рівненській області наразі маємо 9182 випадки захворювання на коронавірусну хворобу”, — написав Коваль.
За його інформацією, в області зареєстровано 130 летальних випадки, спричинених COVID-19. “Сьогодні помер 53-річний житель м.Рівне”, — додав Коваль.
“Подолали хворобу 6536 людей. Одужало 13 людей із Зарічненського, Радивилівського та Сарненського районів. В роботі лабораторії залишається 240 зразків”, резюмував очільник ОДА.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 119 074 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 2 527 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.