На реке Днепр состоялись учения сил и средств Речной флотилии ВМС ВС Украины

На определенных водохранилищах реки Днепр проведены тактические учения сил и средств Речной флотилии ВМС ВС Украины по отработке свойственных задач в различных условиях обстановки. Об этом сообщили в военно-морских силах Украины, передает УНН.

Детали

Мероприятие проводилось с привлечением катеров, поступивших по программе международной технической помощи и во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Украины.

Участники учений отработали ведение боевых действий речными силами, в том числе в составе катерных групп и группировки катеров, взаимодействие с подразделениями, которые действуют на побережье рек, доставку личного состава к определенным участкам берега и действия по противоминному наблюдению.

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