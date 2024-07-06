На реке Днепр состоялись учения сил и средств Речной флотилии ВМС ВС Украины
Киев • УНН
Речная флотилия Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины провела тактические учения на реке Днепр с привлечением катеров, полученных в рамках международной помощи, для отработки боевых действий, доставки личного состава и минной разведки.
На определенных водохранилищах реки Днепр проведены тактические учения сил и средств Речной флотилии ВМС ВС Украины по отработке свойственных задач в различных условиях обстановки. Об этом сообщили в военно-морских силах Украины, передает УНН.
Детали
Мероприятие проводилось с привлечением катеров, поступивших по программе международной технической помощи и во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Украины.
Участники учений отработали ведение боевых действий речными силами, в том числе в составе катерных групп и группировки катеров, взаимодействие с подразделениями, которые действуют на побережье рек, доставку личного состава к определенным участкам берега и действия по противоминному наблюдению.
"Днепровская речная флотилия" рф будет уязвимой для украинских дронов - британская разведка27 марта 2024, 15:08 • 24382 просмотра