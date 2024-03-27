"Днепровская речная флотилия" рф будет уязвимой для украинских дронов - Британская разведка

Разведка Британии проанализировала заявление министра обороны рф сергея шойгу о создании Днепровской флотилии и бригады катеров. Которая будет отвечать за охрану водных путей Днепра и островов, отделяющих оккупированные россией территории на Херсонщине. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании, пишет УНН.

Днепровская флотилия, вероятно, будет уязвимой к украинским надводным катерам без экипажа, которые эффективно уничтожают российские суда, действующие в Черном море, - указано в сводке.

Детали

Как отмечают британские аналитики, с помощью этого нового формирования рф, вероятно, стремится охранять водные пути Днепра и острова, которые отделяют оккупационные силы от подконтрольного Украине города Херсон.

В разведке считают, что существует реальная возможность, что Днепровская флотилия будет подчинена Днепровской группе войск, которая объединила Запорожскую и Днепровскую группы войск в феврале 2024 года.

Там также подчеркивают, что рф, вероятно, хочет помешать украинским переправам через реку, таким как операция по созданию и удержанию Крынского плацдарма.

В связи с этим Минобороны Британии напомнило, что 17 марта 2024 года украинские силы сообщили, что разбили 810-ю гвардейскую российскую бригаду морской пехоты в Крынках.

Вполне вероятно, что это формирование будет иметь отдельные функции речного патрулирования, в то же время Черноморский флот будет действовать дальше в восточной части Черного моря, - говорится в обзоре.

Напомним

россия планирует сформировать две общевойсковые армии, 14 дивизий и 16 бригад до конца этого года, чтобы увеличить боевой и численный состав своей армии. В составе оккупационной армии уже появился дополнительный армейский корпус, мотострелковая дивизия, а также "Днепровская речная флотилия" и бригада речных катеров флотилии.