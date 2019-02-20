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На счет ЦИК поступило 112,5 млн грн от кандидатов в президенты

На счет ЦИК поступило 112,5 млн грн от кандидатов в президенты

Киев  •  УНН

 • 8850 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. На счет Центральной избирательной комиссии (ЦИК) поступило 112,5 млн грн взносов от кандидатов в президенты. Об этом заявила глава Государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз во время презентации публичного отчета, передает корреспондент УНН.

"На сегодняшний день у нас на счету, который открыт на Центральную избирательную комиссию, поступило 112,5 млн грн от 44 претендентов", - отметила глава Казначейства.

По ее словам, еще 2,5 млн грн на счет ЦИК не поступили, поскольку несколько претендентов платили сумму взноса малыми частями.

При этом она добавила, что эти средства учитываются до завершения выборов. Когда же выборы состоятся, сумма средств от 42 кандидатов ЦИК одним платежом перечислит в общий фонд Государственного бюджета, а двум претендентам, которые выйдут во второй тур, вернут эту сумму.

Как сообщал УНН, в бюллетене 31 марта 2019 года украинцы увидят 44 фамилии.

Напомним, ЦИК увеличила расходы на выборы президента почти на 10 млн гривен.

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