На рахунок ЦВК надійшло 112,5 млн грн від кандидатів у президенти
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. На рахунок Центральної виборчої комісії (ЦВК) надійшло 112,5 млн грн внесків від кандидатів в президенти. Про це заявила голова Державної казначейської служби України Тетяна Слюз під час презентації публічного звіту, передає кореспондент УНН.
"На сьогоднішній день у нас на рахунку, який відкрито на Центральну виборчу комісію, надійшло 112,5 млн грн від 44 претендентів", - зазначила голова Казначейства.
За її словами, ще 2,5 млн грн на рахунок ЦВК не надійшли, оскільки кілька претендентів сплачували суму внеску малими частинами.
При цьому вона додала, що ці кошти обліковуються до завершення виборів. Коли ж вибори відбудуться, сума коштів від 42 кандидатів ЦВК одним платежем перерахує в загальний фонд Державного бюджету, а двом претендентам, які вийдуть в другий тур, повернуть цю суму.
Як повідомляв УНН, у бюлетені 31 березня 2019 року українці побачать 44 прізвища.
Нагадаємо, ЦВК збільшила видатки на вибори президента майже на 10 млн гривень.