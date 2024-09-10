На пути к новой Еврокомиссии: фон дер Ляйен настаивает на гендерном равенстве, но группа состоит преимущественно из мужчин

Президент Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен на этой неделе представляет свою новую команду. Работа над следующим европейским исполнительным органом продолжается не без задержек. Как прокомментировал РоІітісо дипломат ЕС, фон дер Ляйен уделяет много внимания гендерному балансу, при этом не имея необходимых инструментов для достижения поставленной цели.

Пишет УНН с ссылкой на РоІітісо и Domani.

Детали

На конференции в среду, Урсула фон дер Ляйен планирует обсудить структуру и портфели новой Комиссии ЕС.

Пока нет уверенности, что она сможет представить свою команду. Необходимо проверить потенциальные конфликты интересов и, в ходе серии слушаний, опросить кандидатов в комиссары ЕС.

При этом фон дер Ляйен уделяет много внимания гендерному балансу, - это непростая задача, связанная с необходимостью учитывать географический и политический баланс.

Зеленський зустрівся з президенткою Єврокомісії фон дер Ляєн

Еще более сложной задачу делает внесение по собственной инициативе «в последнюю минуту» изменений относительно кандидатур и сферы надзора за новыми кандидатами, говорится в материале РоІітісо.

Урсула фон дер Ляйен слишком много сосредотачивается на гендерном балансе, не имея необходимых инструментов для достижения этой цели, заявил изданию один дипломат ЕС.

Он добавил, что «яма, которую она копает для себя, становится все глубже и глубже».

Справочно

Поскольку новая Европейская комиссия начинает формироваться, в последние дни все страны-члены Союза представили свою кандидатуру - или свои кандидатуры - на роль комиссара. Фон дер Ляйен неофициально попросила представить по два имени, мужчину и женщину. Однако только Болгария уважала эту просьбу, другие же повторно представили последнего комиссара или не нашли других вариантов.

Просьба была сделана для того, чтобы иметь возможность во время этапа отбора выбрать как можно более сбалансированное количество кандидатов.

Она попросила каждого европейского лидера по два кандидата. Вместо этого она получила средние пальцы - сказал один из еврочиновников, который остался анонимным.

Как отмечает издание Domani, поскольку президент не должна делать дальнейших запросов на изменения, тогда, - если бы Комиссия была утверждена, - она состояла бы из подавляющего большинства мужчин.

Женщины, которые могли бы стать комиссарами, - это бывший президент Эстонии Кая Каллас, которая будет Верховным представителем Союза по иностранным делам и политике безопасности, испанка Тереза Рибера, финка Хенна Виркунен, португалка Мария Луис Альбукерке, Джессика Росвалл для Швеции, Дубравка Шуица из Хорватии, Екатерина Захариева из Болгарии (в тандеме с Джулиано Поповым), бельгийка Хаджа Лахбиб и Роксана Минзату, румынская представительница социалистов.

Урсула фон дер Ляйен подчеркивает важность гендерного равенства.

«На протяжении всей своей политической жизни я боролась за то, чтобы женщины имели доступ к руководящим и руководящим должностям. И мой опыт показывает, что если вы этого не просите, вы этого не получаете. Это не приходит естественно», - сказала она на пресс-конференции в прошлую среду.

Напомним

Еврокомиссия рассматривает заморозку 12,8 млрд евро финансирования Словакии из-за роспуска спецпрокуратуры.

ЄС почав використовувати прибутки від заморожених активів рф для допомоги Україні - Боррель