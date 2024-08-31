Серед кандидатів до Комісії ЄС домінують чоловіки, хоча фон дер Ляєн відстоює гендерну рівність

Крайній термін висування кандидатів – 30 серпня. Переобраний президент Комісії ЄС Урсула фон дер Ляєн попросила по два імені від кожної країни для кандидатури на посаду виконавчого органу Союзу, чоловіка та жінку. Втім багато урядів пропонували лише одне ім’я, і більшість із них – чоловіки.

Euronews передає останні новини щодо кандидатур у єврокомісарі, повідомляє УНН.

Деталі

Болгарія

Колишній міністр закордонних справ Катерина Захар'єва та колишній міністр навколишнього середовища Юліан Попов були висунуті в п'ятницю (30 серпня) як два кандидати від Болгарії на посаду комісара ЄС.

Ці кандидатури, очевидно, обговорювалися пізно ввечері в п'ятницю між президентом Болгарії Руменом Радевим і прем'єр-міністром Дімітаром Главчевим і були підтверджені в повідомленні болгарського представництва ЄС.

Це робить Болгарію єдиною країною, яка виконала вимогу президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн висунути до 30 серпня кандидатури як чоловіків, так і жінок.

Італія

У нового комісара ЄС від Італії Раффаеле Фітто за плечима довга політична кар'єра, що почалася в Апулії.

Він народився в Маглі в провінції Лечче 1969 року і закінчив юридичний факультет. У 1990 році Фітто був обраний регіональним радником від Християнсько-демократичної партії (ХДП), що стало першим кроком у низці посад, які привели його до Брюсселя спочатку як члена парламенту (у 1999, 2014 і 2019 роках), а тепер і як комісара.

Данія

Данія висунула кандидатуру Дана Йоргенсена до складу другої команди комісарів ЄС Урсули фон дер Ляєн.

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Очікувана кандидатура Йоргенсена, соціал-демократа, стала частиною більш масштабних перестановок у кабінеті міністрів, про які оголосила прем'єр-міністр Метте Фредеріксен.

Йоргенсен не новачок у Брюсселі: він розпочав свою політичну кар'єру 2004 року як член Європейського парламенту, який він обіймав до 2013 року.

Бельгія

Бельгія досі не обрала комісара, оскільки країна перебуває у стані політичної нестабільності. Незважаючи на те, що фон дер Ляєн наполягає на гендерному балансі, Бельгія найімовірніше опиниться серед країн, які, як очікується, призначать комісара-чоловіка. Досі було висунуто лише кілька кандидатур на посади єврокомісарів від жінок.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що Урсула фон дер Ляєн, нинішня президентка Європейської комісії, була затверджена провідною кандидаткою від Європейської народної партії на майбутніх європейських виборах.

Європейська Комісія погодилася виділити Україні близько 4,2 млрд євро, що зміцнить макрофінансову стабільність України в умовах війни, що триває.