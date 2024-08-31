Среди кандидатов в Комиссию ЕС доминируют мужчины, хотя фон дер Ляйен отстаивает гендерное равенство

Крайний срок выдвижения кандидатов - 30 августа. Переизбранный президент Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен попросила по два имени от каждой страны для кандидатуры на должность исполнительного органа Союза, мужчину и женщину. Впрочем, многие правительства предлагали только одно имя, и большинство из них - мужчины.

Euronews передает последние новости относительно кандидатур в еврокомиссары, сообщает УНН.

Детали

Болгария

Бывший министр иностранных дел Екатерина Захарьева и бывший министр окружающей среды Юлиан Попов были выдвинуты в пятницу (30 августа) в качестве двух кандидатов от Болгарии на должность комиссара ЕС.

Эти кандидатуры, очевидно, обсуждались поздно вечером в пятницу между президентом Болгарии Руменом Радевым и премьер-министром Димитаром Главчевым и были подтверждены в сообщении болгарского представительства ЕС.

Это делает Болгарию единственной страной, которая выполнила требование президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен выдвинуть до 30 августа кандидатуры как мужчин, так и женщин.

Италия

У нового комиссара ЕС от Италии Раффаэле Фитто за плечами долгая политическая карьера, начавшаяся в Апулии.

Он родился в Магли в провинции Лечче в 1969 году и окончил юридический факультет. В 1990 году Фитто был избран региональным советником от Христианско-демократической партии (ХДП), что стало первым шагом в череде должностей, которые привели его в Брюссель сначала в качестве члена парламента (в 1999, 2014 и 2019 годах), а теперь и в качестве комиссара.

Дания

Дания выдвинула кандидатуру Дана Йоргенсена в состав второй команды комиссаров ЕС Урсулы фон дер Ляйен.

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Ожидаемая кандидатура Йоргенсена, социал-демократа, стала частью более масштабных перестановок в кабинете министров, о которых объявила премьер-министр Метте Фредериксен.

Йоргенсен не новичок в Брюсселе: он начал свою политическую карьеру в 2004 году как член Европейского парламента, который он занимал до 2013 года.

Бельгия

Бельгия до сих пор не выбрала комиссара, поскольку страна находится в состоянии политической нестабильности. Несмотря на то, что фон дер Ляйен настаивает на гендерном балансе, Бельгия скорее всего окажется среди стран, которые, как ожидается, назначат комиссара-мужчину. До сих пор было выдвинуто лишь несколько кандидатур на должности еврокомиссаров от женщин.

Напомним

УНН сообщал, что Урсула фон дер Ляйен, нынешний президент Европейской комиссии, была утверждена ведущим кандидатом от Европейской народной партии на предстоящих европейских выборах.

Европейская Комиссия согласилась выделить Украинеи около 4,2 млрд евро, что укрепит макрофинансовую стабильность Украины в условиях продолжающейся войны.