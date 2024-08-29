ЕС начал использовать доходы от замороженных активов рф для помощи Украине - Боррель

Европейский Союз начал использовать доходы от замороженных российских активов для поддержки Украины, 1,4 млрд евро уже направлено, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по прибытию на заседание Совета ЕС по иностранным делам, пишет УНН.

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"Хорошие новости, которые мы обсуждаем, это то, что мы начали использовать доходы от непредвиденных доходов от замороженных российских активов. Непредвиденные доходы от этих замороженных активов уже были отправлены в Украину и отправлены в государства-члены, мы предоставим на эти деньги больше военного оборудования для Украины", - отметил Боррель.

Он отметил важность того, "что мы впервые финансируем напрямую украинскую промышленность". "Мы предоставляем финансирование украинцам, чтобы заработал их собственный промышленный потенциал. 1,4 миллиарда уже было отправлено на военные нужды", - сказал глава дипломатии ЕС.

Министры ЕС обсудят предоставление Украине ПВО и снятие ограничений на использование оружия - Боррель