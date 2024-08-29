ЄС почав використовувати прибутки від заморожених активів рф для допомоги Україні - Боррель

Європейський Союз почав використовувати прибутки від заморожених російських активів для підтримки України, 1,4 млрд євро вже спрямовано, повідомив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель по прибуттю на засідання Ради ЄС із закордонних справ, пише УНН.

Деталі

"Хороші новини, які ми обговорюємо, це те, що ми почали використовувати прибутки від непередбачених прибутків від заморожених російських активів. Непередбачені прибутки від цих заморожених активів вже були відправлені в Україну та відправлені до держав-членів, ми надамо на ці гроші більше військового обладнання для України", - зазначив Боррель.

Він наголосив на важливості того, "що ми вперше фінансуємо напряму українську промисловість". "Ми надаємо фінансування українцям, щоб запрацював їхній власний промисловий потенціал. 1,4 мільярда вже було відправлено на військові потреби", - сказав голова дипломатії ЄС.

Міністри ЄС обговорять надання Україні ППО та зняття обмежень на використання зброї - Боррель