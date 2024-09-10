На шляху до нової Єврокомісії: фон дер Ляєн наполягає на гендерній рівності, але група складається переважно з чоловіків

Президентка Комісії ЄС Урсула фон дер Ляєн цього тижня представляє свою нову команду. Робота над наступним європейським виконавчим органом триває не без затримок. Як прокоментував Рolitico дипломат ЄС, фон дер Ляєн приділяє багато уваги гендерному балансу, при цьому не маючи необхідних інструментів для досягнення поставленої мети.

Пише УНН з посиланням на Рolitico та Domani.

Деталі

На конференції в середу, Урсула фон дер Ляєн планує обговорити структуру і портфелі нової Комісії ЄС.

Наразі немає впевненості, що вона зможе представити свою команду. Необхідно перевірити потенційні конфлікти інтересів і, в ході серії слухань, опитати кандидатів у комісари ЄС.

При цьому фон дер Ляєн приділяє багато уваги гендерному балансу, - це непросте завдання, пов'язане з необхідністю враховувати географічний і політичний баланс.

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Ще складнішим завдання робить внесення за власною ініціативою "в останню хвилину" змін щодо кандидатур та сфери нагляду за новими кандидатами, ідеться у матеріалі Рolitico.

Урсула фон дер Ляєн надто багато зосереджується на гендерному балансі, не маючи необхідних інструментів для досягнення цієї мети, заявив виданню один дипломат ЄС.

Він додав, що "яма, яку вона копає для себе, стає все глибшою і глибшою".

Довідково

Оскільки, нова Європейська комісія починає формуватися, останніми днями всі країни-члени Союзу представили свою кандидатуру – чи свої кандидатури – на роль комісара. Фон дер Ляєн неофіційно попросила представити по два імені, чоловіка та жінки. Однак лише Болгарія поважала це прохання, інші ж повторно подали останнього комісара або не знайшли інших варіантів.

Прохання було зроблено для того, щоб мати можливість під час етапу відбору вибрати якомога збалансованішу кількість кандидатів.

Вона попросила кожного європейського лідера по два кандидати. Натомість вона отримала середні пальці – сказав один із єврочиновників, який залишився анонімним.

Як зазначає видання Domani, оскільки президентка не повинна робити подальших запитів на зміни, тоді, - якби Комісія була затверджена, - вона складалася б з переважної більшості чоловіків.

Жінки, які могли б стати комісарами, – це колишній президент Естонії Кая Каллас, яка буде Верховним представником Союзу із закордонних справ і політики безпеки, іспанка Тереза ​​Рібера, фінка Хенна Віркунен, португалка Марія Луїс Альбукерке, Джессіка Росвалл для Швеція, Дубравка Шуїца з Хорватії, Екатерина Захарієва з Болгарії (у тандемі з Джуліано Поповим), бельгійка Хаджа Лахбіб і Роксана Мінзату, румунська представниця соціалістів.

Урсула фон дер Ляєн наголошує на важливості гендерної рівності.

"Протягом усього свого політичного життя я боролася за те, щоб жінки мали доступ до керівних і керівних посад. І мій досвід показує, що якщо ви цього не просите, ви цього не отримуєте. Це не приходить природно", - сказала вона на прес-конференції минулої середи.

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